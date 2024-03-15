Киев, 15 марта, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Украина будет просить страны «Большой семёрки» (G7) увеличить размер взносов для помощи, если конгресс США не примет соответствующего решения. Об этом 15 марта заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телеканала «Рада».

Сергей Корсун ИА Регнум

По его словам, Киев всегда надеется, что в палате представителей конгресса США будет найдено решение и прямая бюджетная поддержка сохранится.

В то же время, как утверждает Марченко, Киев прорабатывает и другие варианты.

«Вариант Б — обращение ко всем странам G7, чтобы они увеличили размеры своих вкладов, если у нас не будет достаточной поддержки со стороны США», — добавил Марченко.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта президент США Джо Байден в обращении к Конгрессу призвал принять законопроект о помощи Украине. В январе и феврале 2024 года палата представителей так и не проголосовала по данному вопросу. По слова Байдена, прекращение помощи Украине от США ставит Киев под серьёзную угрозу. В Белом доме заявляли, что без согласия Конгресса оказывать ВСУ новую помощь не могут.

11 марта был опубликован проект бюджета США на 2025 финансовый год. В нём фигурирует прежняя сумма на поддержку Киева (61,4 млрд долларов). Республиканцы в ответ обвинили Байдена в стремлении к безрассудным тратам бюджета и заявили, что в таком виде проект согласован не будет.