Варшава, 19 апреля, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Власти Польши проверят политиков, которые выступают в российских средствах массовой информации (СМИ). Об этом заявил журналистам 18 апреля польский премьер-министр Дональд Туск по итогам заседания Европейского совета.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Туск

Глава правительства уточнил, что изучаться будет вопрос, нет ли у этих лиц более тесных отношений с РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая 2023 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании комиссии, которой поручили заниматься изучением «влияния России» на внутреннюю безопасность республики в 2007–2022 годах. Кроме того, этому органу предписали проанализировать действия официальных лиц на предмет передачи информации третьим лицам, а также изучить содержание административных решений, государственных контрактов и заявлений от имени органов власти или компаний.

В июле лаборатория United Surveys представила социологическое исследование, согласно которому большинство жителей Польши выступило против создания в стране комиссии по «российскому влиянию».