Киев, 18 апреля, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Наносимые российскими военными удары управляемыми авиабомбами заставили украинскую армию оставлять позиции и отступать, заявил 18 апреля бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Валентин Капустин/РИА Новости

«Все уже признают, что российская авиация просто прилетает, сбрасывает эти управляемые авиабомбы за пределами действия украинской ПВО, в результате чего гибнет весь личный состав ВСУ. Затем россияне немного продвигаются, украинцы отступают, бомбы снова летят в укрепрайоны ВСУ и уничтожают всё, тогда россияне снова продвигаются», — рассказал он YouTube-каналу Dialogue Works.

Риттер уверен, что такая тенденция продолжится, пока киевский режим не капитулирует.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Риттер заговорил об окончании конфликта Украины с Россией. По его мнению, конфликт закончится тогда, когда Россия этого захочет, так как она единственная обладает голосом, имеющим значение. Он добавил, что Киев может сдаться уже сейчас, чтобы спасти жизни и сохранить инфраструктуру. Никакого «плана Б» у США для Украины нет, добавил Риттер.

Успешное продвижение российских войск в зоне боевых действий может дать возможность освободить больше территорий, в том числе Одессу, заявил 14 апреля бывший глава аппарата госсекретаря США полковник Лоуренс Уилкерсон. В случае освобождения Одессы Россия получит один из лучших портов в Чёрном море, это станет несомненным стратегическим преимуществом в отношениях с НАТО. По мере продолжения конфликта Украина будет терять всё больше территорий, заключил он.