Вашингтон, 14 апреля, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Успешное продвижение российских войск в зоне боевых действий может предоставить возможность занять больше планируемых украинских территорий, в том числе Одессу. Об этом в интервью Youtube-каналу Dialogue Works заявил бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла полковник Лоуренс Уилкерсон.

Иван Шилов ИА Регнум

Комментируя слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что падение Украины станет для США более серьёзной проблемой, чем поражение во Вьетнаме, Уилкерсон назвал прошлого и нынешнего британских премьеров «дебилами», отметив безумность аналогии Джонсона.

Ведущий поинтересовался, как такое высказывание экс-премьера соотносится с отсутствием изначальных планов России занимать всю территорию Украины, включая западные территории. Бывший глава аппарата Пауэлла ответил, что ситуация может меняться из-за успехов российской армии на фронте.

«Так как они побеждают, они могут занять чуть больше территорий, чем хотели изначально. Я боюсь в первую очередь за Одессу. Мы глупы, так как позволяем этому продолжаться», — сказал Уилкерсон.

В случае взятия Одессы Россия получит один из лучших портов в Чёрном море, это станет несомненным стратегическим преимуществом в отношениях с НАТО. По мере продолжения конфликта Украина будет терять всё больше территорий заключил, эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, британский аналитик Александр Меркурис предположил, что Россия может освободить в центре Донбасса оставшиеся 45 городов. Уже сейчас российские войска занимают там один город за другим. В центральной части Донбасса постепенно сокращается количество оставшихся неосвобождёнными городов, а театр военных действий становится более открытым, добавил Меркурис.

Украина может лишиться части своих территорий, особенно Одессы и Харькова, которые вполне могут отойти РФ, считает бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Он также отметил, что у России никогда не было цели получить всю территорию Украины. Российский президент Владимир Путин, по словам Макгрегора, ожидал от Запада проявления благоразумия и отказа от идеи включения Украины в состав НАТО.