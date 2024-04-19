Гонконг, Китай, 19 апреля, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Человек, подверженный воздействию герпетического вируса, действительно может заразиться от обезьяны, которая тоже зачастую является носителем этой инфекции. Однако вряд ли такие контакты приведут к эпидемии. Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, комментируя информацию о произошедшем на днях в Гонконге случае инфицирования обезьяньим герпесом человека.

Eduardo Parra / Globallookpress.com

У обезьян встречаются несколько видов герпеса, и человек действительно может заразиться от обезьяны, рассказал эксперт. При этом важно помнить, что герпетические вирусы среди людей быстро распространяются. Они вообще чрезвычайно распространены и встречаются почти повсеместно и у взрослых, и у детей. Для них свойственно многообразие клинических проявлений и путей заражения.

Что такое герпес

Самые опасные свойства любой герпетической инфекции, как заметил Альтштейн, это сложность её контроля и невозможность вылечить полностью. Поэтому основные задачи при лечении этих заболеваний — снижение негативного воздействия вируса на внутренние органы и системы, а также поддержание иммунитета.

Неприятная специфика герпетической инфекции состоит в способности в течение длительного периода оставаться в организме человека с нормальной иммунной системой, никак себя не проявляя. То есть без каких-либо симптомов, уточнил собеседник ИА Регнум. Но при ослаблении иммунитета герпес может активизироваться и даже переходить в хроническую форму.

Существуют восемь типов герпеса человека и целый набор методов лечения, которые различаются в зависимости от типа вируса и тяжести состояния больного, рассказал эксперт.

При этом маловероятно, что герпетические вирусы, распространённые в среде обезьян, добавят проблем человечеству, уверен доктор.

«Вирусы обезьян не распространяются среди людей в заметных масштабах, никаких эпидемий не будет», — прокомментировал Альтштейн.

Обезьяний герпес

Центр охраны здоровья министерства здравоохранения Гонконга, как сообщила в начале апреля новостная сеть правительства Гонконга со ссылкой на данные Центра охраны здоровья министерства здравоохранения, зафиксировал первый случай заражения человека вирусом обезьяньего герпеса.

Речь о мужчине 37 лет, который в конце февраля подвергся нападению дикой обезьяны в загородном парке Цзиньшань. Пациент был госпитализирован в критическом состоянии. У него взяли образец спинномозговой жидкости, который показал положительный результат на наличие вируса.

В Центре охраны здоровья Гонконга отметили, что указанное заболевание может проявляться у человека гриппоподобными симптомами. Также оно может поразить центральную нервную систему. Однако передача вируса от человека к человеку случается крайне редко. Жителям города рекомендовано держаться подальше от диких обезьян, а также промывать нанесённые ими раны проточной водой и незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Ранее случаи заражения вирусом обезьяньего герпеса отмечались в других странах, среди которых — США, Япония и Канада.

Как сообщало 10 марта ИА Регнум, пресс-служба Роспотребнадзора распространила заявление, согласно которому ведомство высоко оценивает готовность России к возможному появлению новых вирусов и инфекций.

Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора работают с представителями других стран с целью оперативно распознавать новые угрозы и реагировать на них. В частности, на полях второй сессии Всекитайского собрания народных представителей эксперты обсудили риски, связанные с потенциально неизвестным заболеванием — «болезнью Х».