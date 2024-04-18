Москва, 18 апреля, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин поддержал выдвижение Андрея Чибиса на пост губернатора Мурманской области на выборах в сентябре и пожелал ему успеха.

Павел Львов/РИА Новости Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

«Работа поставлена, идёт, вопросов и проблем нерешенных, разумеется, много <…> Я знаю вашу активность и уверен, что она будет приводить к нужному нам всем результату», — заявил глава государства на встрече с Чибисом 18 апреля.

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Президент по видеосвязи 18 апреля провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области Чибисом. На встрече губернатор доложил главе государства о результатах пятилетней работы. Так, в результате программы «На Севере — жить!» удалось впервые за 33 года добиться миграционного прироста. В области, как заявил Чибис, продолжает расти количество многодетных семей. Сейчас их 9,5 тысячи, уточнил он.

Путин 21 марта 2019 года назначен Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области. До назначения Чибис отвечал за реализацию проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город». В единый день голосования 8 сентября 2019 года избран губернатором области.

Ранее в тот же день, 18 апреля, Путин в ходе рабочей встречи с главой Крыма Сергеем Аксёновым поддержал его выдвижение на новый срок. Глава государства в этой связи пожелал главе региона удачи. Президент также отметил, что ситуация в Крыму стабильная, есть развитие, экономической рост.