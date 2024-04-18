Москва, 18 апреля, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 апреля в ходе рабочей встречи по видеосвязи с главой Крыма Сергеем Аксёновым поддержал его выдвижение на новый срок.

Константин Михальчевский/РИА Новости Глава Республики Крым Сергей Аксенов

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«Сергей Валерьевич, у вас все получается. Ну, не всё, но все основные задачи решаете. Уверен, что крымчане вас поддержат. Я желаю вам удачи», — сказал он.

Путин также отметил, что ситуация в Крыму стабильная, есть развитие, экономической рост. Он попросил Аксёнова дать оценку обстановке в регионе и рассказать о планах. Глава Крыма в первую очередь отметил, что жители полуострова, благодаря президенту и поддержке всех россиян, не остаются один на один со сложными вопросами.

Как сообщало ИА Регнум, Аксёнова избрали главой Республики Крым 9 октября 2014 года на пять лет. В сентябре 2019 года его переизбрали на тот же пост в ходе открытого голосования депутатов Госсовета Крыма.

В мае 2023 года ФСБ предотвратила покушение на Аксёнова и других руководителей Крыма. Силовики задержали злоумышленников, изъяв у них взрывные устройства. Следствие установило, что покушениями руководило Главное управление разведки минобороны Украины.