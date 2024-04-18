СК установил личность подозреваемого в убийстве на парковке в Москве
В убийстве на парковке в Москве заподозрили гражданина одной из стран СНГ
Москва, 18 апреля, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Следователи установили личность подозреваемого в убийстве молодого человека во дворе на юго-востоке Москвы. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе столичного следственного комитета.
По данным ведомства, это гражданин одной из стран СНГ. В России он находится нелегально.
«Личность подозреваемого установлена, это гражданин одной из стран СНГ, нелегально находящийся на территории России», ― сообщило ведомство в Telegram-канале.
Сотрудниками правоохранительных органов принимают меры к его обнаружению и задержанию.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и установленных по делу обстоятельствах.
Как сообщало ИА Регнум, на юго-востоке Москвы молодого человека зарезали в ходе конфликта на парковке. Инцидент произошёл 17 апреля в районе Люблино.
По данным следствия, 21-летний обвиняемый припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда жилого дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал нарушителю замечание. Завязалась словесная перепалка, потом подозреваемый начал бить оппонента ногами и руками, а затем ударил его ножом в живот.
Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его врачам не удалось. Нападавший с места происшествия скрылся.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.