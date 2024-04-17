Курган, 17 апреля, 2024, 21:30 — ИА Регнум. Жителям Белозерского округа Курганской области необходимо срочно эвакуироваться, так как туда идёт волна паводка, сообщил 17 апреля губернатор региона Вадим Шумков в Telegram-канале.

Личный канал губернатора Курганской области Вадима Шумкова

Он заявил, что подтопление грозит селу Белозерское, а также населённым пунктам Иковское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Корюкино, Масляная. Шумков призвал выезжать оттуда уже сейчас.

Губернатор также рекомендовал приготовиться к эвакуации жителям Кургана, живущим в микрорайонах ниже дамбы по левому берегу. Он призвал заранее вывозить маломобильных жителей и детей.

Как сообщало ИА Регнум, Шумков 17 апреля сообщил президенту России Владимиру Путину, что наиболее сложная паводковая ситуация в области сложилась в Кургане и Кетовском муниципальном округе. Он также заявил, что в регионе проводят противопаводковые мероприятия, в административном центре за последние пять дней подняли дамбу до 11,5 м.

Путин в ходе совещания по ситуации в регионах, пострадавших от паводков, сообщил, что после схода воды проведёт совещание с муниципальными властями, чтобы обсудить необходимые восстановительные работы. Он также поручил не затягивать с оценкой ущерба от паводков.