Загреб, 18 апреля, 2024, 08:57 — ИА Регнум. Правящая партия Хорватии «Хорватское демократическое содружество» (ХДС) победила на выборах в парламент страны. Об этом 18 апреля, не дожидаясь подсчета 100% голосов, объявил премьер-министр республики Андрей Пленкович, выступая в штабе партии, трансляция из которого велась в соцсетях.

Goran Stanzl/Global Look Press Андрей Пленкович

Пленкович поблагодарил избирателей за их голоса, раскритиковав решение президента Хорватии Зорана Милановича провести парламентские выборы в будний день.

«Важно то, что ХДС в третий раз подряд убедительно победило на парламентских выборах», — сказал он.

На официальном сайте избиркома на данный момент опубликовали результаты подсчёта 94,42% голосов. По этим данным, ХДС и партнеры получают 60 депутатских мандатов из 151, оппозиционная Социал-демократическая партия — 42 места в парламенте, «Отечественное движение» — 14 мандатов, «Мост» — 11, «Можем» с партнёрами — десять, Истарское демократическое содружество — три мандата, «Независимая платформа Север» — два, и Fokus — один. По информации избиркома, явка избирателей составила 61,9%.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля в Хорватии прошло голосование на выборах в Хорватский сабор (однопалатный парламент). Избирательные участки работали с 07:00 (08:00 мск) до 19:00 (20:00 мск). На выборы выдвинули кандидатуры более чем 2,2 тыс. кандидатов от 165 партий, коалиций и блоков.

Правом голоса в Хорватии обладают 3,73 млн граждан. Процедура голосования проходила в Хорватии и 41 диппредставительстве республики за границей. Претендентам на места депутатов необходимо было преодолеть 5-процентный барьер, парламент Хорватии избирается на четырёхлетний срок.