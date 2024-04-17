Загреб, 17 апреля, 2024, 09:02 — ИА Регнум. В Хорватии 17 апреля началась процедура голосования на выборах в Хорватский сабор (однопалатный парламент).

Xinhua/Global Look Press

Около 6,5 тыс. избирательных участков начали работать в 07:00 (08:00 мск), на них более 3,73 млн избирателей смогут проголосовать за более чем 2,2 тыс. кандидатов от 165 партий, коалиций и блоков. Выборы продолжатся до 19:00 (20:00 мск).

Главная борьба за 151 депутатское кресло будет проходить между правящей в стране партией «Хорватское демократическое содружество» (ХДС) премьер-министра республики Андрея Пленковича и оппозиционной Социал-демократической партией (СДП) Педже Грбина.

Согласно результатам ряда исследований общественного мнения, а также по мнению экспертов, преимущество на выборах у ХДС, способной получить 60 мест в парламенте, а СДП — 41–44 мандата. Ещё 14–15 мест может получить «Движение за отечество», 9–11 мандатов — коалиция «Мы можем» и партия «Мост» — девять мест в парламенте.

В результате этого потенциальные лидеры окажутся не в состоянии самостоятельно сформировать правительство, а потому после выборов им придётся рассматривать различные варианты коалиции.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман назвал президента Сербии Александра Вучича сателлитом Москвы. Он также призвал не допустить распространения влияния России в регионе.

МИД Сербии 25 февраля направил Хорватии ноту протеста из-за обвинений Грлич-Радмана в адрес сербского президента в якобы его пособничестве России. В сербском ведомстве назвали такого рода заявления недопустимыми и призвали Хорватию не вмешиваться во внутренние дела Белграда.