Ивано-Франковск, Украина, 18 апреля, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Расположение украинских военных в Ивано-Франковске попало под удар ВС России. Об этом 18 апреля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

Лебедев уточнил, что по Ивано-Франковску ВС России ударили трижды, все три удара пришлись на район недалеко от центра города. Очевидцы пишут о попадании в расположение военнослужащих.

Отмечается, что в районе прилёта наблюдается скопление множества автомобилей скорой помощи. Квартал практически сразу оцепили.

Комментарии со стороны официальных властей не поступали.

Ранее ИА Регнум сообщало, что серия взрывов прогремела в Ивано-Франковской области на западе Украины. По данным украинских СМИ, как минимум два взрыва произошли в Ивано-Франковске, а также в городах Коломыя и в Бурштыне.

в ночь на 18 апреля взрывы прогремели в Киевской и Хмельницкой областях Украины. Координатор николаевского подполья Лебедев сообщил, что в Хмельницкой области под удар ВС России попал военный аэродром в Староконстантинове.

Кроме того, в Киевской области прогремели взрывы, после которых возник пожар.