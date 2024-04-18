Париж, 18 апреля, 2024, 07:14 — ИА Регнум. Франция по итогам февраля 2024 года стала главным покупателем российского сжиженного природного газа среди стран Европы, приобретя у России объём энергоресурса на 322,3 миллиона долларов и сместив с первой позиции Венгрию. Об этом свидетельствуют данные европейской статистики.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

В феврале Франция нарастила объёмы закупаемого у России сжиженного природного газа на 10% и впервые с ноября 2023 года стала основным импортёром российского газа в Евросоюзе.

Как уточняет «РИА Новости», Венгрия, опустившаяся на вторую строчку, сократила импорт до 210 миллионов евро. Тройку лидеров замкнула Испания, закупившая у России СПГ на общую сумму в 118,3 миллиона евро. При этом сильнее всех в процентном соотношении импорт российского газа нарастила Греция — с 14 до 110,4 миллиона евро.

Отмечается, что в совокупности страны Европейского союза в феврале приобрели у России газа на сумму в 1,1 миллиарда евро, из которых больше половины пришлось на поставки СПГ.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что в феврале 2024 года импорт российского сжиженного природного газа нарастила и Япония, увеличив объём поставок на 8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. По данным министерства финансов Японии, по итогам февраля более 73,5% всего импорта Японии из России пришлось на энергоресурсы.