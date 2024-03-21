Токио, 21 марта, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Япония в феврале 2024 года нарастила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на 8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом свидетельствуют обнародованные 21 марта статистические данные министерства финансов Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

При этом поставки российского угля в Страну восходящего солнца сократились на 31,7%. В феврале Япония не закупала у России нефть, в отношении которой страны G7 ввели ценовое ограничение. Таким образом, более 73,5% всего импорта Японии из России пришлось на энергоресурсы.

Кроме того, сократился импорт российских цветных металлов (на 43%) и руд цветных металлов (на 95,5%). Напомним, что в декабре министерство экономики Японии ввело запрет на импорт непромышленных алмазов из России.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин сообщил, что власти Японии намерены в ближайшие три года нарастить поставки российского сжиженного природного газа на 2 миллиона тонн в год, что станет возможным за счёт сохранения Токио участия в реализации проекта «Арктик СПГ 2».