Нью-Йорк, США, 18 апреля, 2024, 04:41 — ИА Регнум. Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский в ходе заседания СБ ООН 17 апреля обвинил американского коллегу Роберта Вуда в распространении ложной информации.

Un.org Дмитрий Полянский

В ходе заседания, посвящённого деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), американский дипломат заявил, что из-за вето России и Китая Совет Безопасности ООН якобы не смог призвать к защите гуманитарных работников в секторе Газа.

«Мы сожалеем, что Совет сегодня вновь столкнулся с попыткой самой беспардонной дезинформации со стороны США… Такой призыв содержится в резолюциях 2712 и 2720. Но них ссылается и принятая благодаря нашему вето американского проекта резолюция 2728», — приводит слова Полянского постпредство РФ при ООН.

По словам Полянского, этот случай является не первым, когда американская делегация пытается ввести международную общественность в заблуждение. Он также напомнил, что ранее Соединённые Штаты Америки неоднократно ветировали проекты резолюций, призывающих к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

Как передавало ИА Регнум, в ходе заседания СБ ООН 17 апреля постоянный представитель России при организации Василий Небензя призвал международное сообщество возобновить финансирование БАПОР, которое было приостановлено рядом стран из-за подозрений о связях некоторых сотрудников агентства с палестинским движением ХАМАС. Небензя подчеркнул, что обвинения были выдвинуты только на основе заявлений со стороны Израиля, который так и не представил существенных доказательств.