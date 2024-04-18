Каракас, 18 апреля, 2024, 03:38 — ИА Регнум. Генеральный прокурор России Игорь Краснов в среду вечером, 17 апреля, прибыл в столицу Венесуэлы Каракас с первым рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Kremlin.ru Игорь Краснов

«У трапа самолёта Игоря Краснова встретили чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Сааб и руководство Министерства иностранных дел страны», — говорится в заявлении.

Отмечается, что этот визит в Венесуэлу стал первым в истории сотрудничества надзорных ведомств двух государств. В рамках посещения южноамериканской страны Игорь Краснов проведёт переговоры с венесуэльским коллегой и другими официальными лицами. Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля Игорь Краснов прибыл на Кубу по приглашению генерального прокурора страны Ямилы Пеньи Охеды. В рамках визита генпрокурор России провёл встречи с руководителем Главного контрольного управления Гладис Марией Берехано Портелой и председателем Верховного народного суда Республики Куба Рубеном Ремихио Ферро.