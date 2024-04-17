Москва, 17 апреля, 2024, 21:45 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил своего бывшего заместителя по строительству Андрея Бочкарёва за работу на этом посту и пожелал ему успехов в работе на новом месте.

Официальный аккаунт Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарёв

«13 лет он занимался в Москве строительством. Под его руководством возводились станции метро, дороги, школы, детские сады и больницы», — написал мэр столицы в Telegram-канале.

Собянин подчеркнул, что Бочкарёв внёс огромный вклад в развитие Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля Собянин освободил Бочкарёва от должности вице-мэра по строительству. На его место назначили Владимира Ефимова. Ефимов до этого был заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Бочкарёв родился в 1972 году в Тюмени. Он получил степень кандидата экономических наук, работал в американской строительной компании Bechtel Corporation, принимал участие в строительстве сверхскоростной железнодорожной магистрали от тоннеля под Ла-Маншем до Лондона. Он также занимал руководящие посты в компаниях «Русал» и Fortum. В 2010 году Бочкарёв стал руководить департаментом строительства Москвы.