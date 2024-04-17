Москва, 17 апреля, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности вице-мэра по строительству Андрея Бочкарёва и назначил на его место Владимира Ефимова. Об этом стало известно 17 апреля.

Максим Богодвид/Фотохост-агентство РИА Новости Владимир Ефимов

«Освободить Бочкарёва от должности заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства по собственной инициативе», ― говорится в соответствующем указе Собянина.

Ефимова соответственно освободили от должности заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Предыдущую должность Ефимова займет Мария Багреева, которая ранее была министром правительства города и руководителем департамента экономической политики и развития.

Бочкарёв родился в 1972 году в Тюмени. Кандидат экономических наук, работал в Bechtel Corporation, участвовал в строительстве суперскоростной железнодорожной магистрали от тоннеля под Ла-Маншем до центра Лондона. Занимал управляющие должности компаниях «Русал» и Fortum, в 2010 году возглавил департамент строительства Москвы.

Ефимов родился в 1981 году в Курске. Работал экспертом программы развития экономических институтов гражданского общества регионального исследовательского фонда «Поддержка развития институтов гражданского общества», занимал различные должности в НКО «Центр социально-трудовых прав», в Федеральной антимонопольной службе, в 2007 году возглавил Управление контроля ЖКХ, строительства и природных ресурсов ФАС. В 2011 году назначен министром правительства Москвы, главой департамента земельных ресурсов, затем ― департамента городского имущества, департамента экономической политики и развития, а с сентября 2018 года занимал должность заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.