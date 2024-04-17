Киев, 17 апреля, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы России у Часова Яра в ДНР эффективно используют артиллерию, в результате чего там сложилась тяжёлая для украинских войск ситуация. Об этом 17 апреля заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

РИА Новости

«Русские активно используют и авиацию, и беспилотные летательные аппараты, их артиллерия работает практически 24 часа в сутки. Ситуация очень тяжёлая», — сказал он.

Кривонос рассказал, что прошедшие Артёмовск и Авдеевку украинские бойцы считают, что идущие в районе Часова Яра боестолкновения гораздо ожесточённее.

Ситуация для украинской армии в районе города складывается катастрофически, военные ВСУ жалуются на нехватку личного состава и дефицит оружия, добавил отставной генерал.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля заместитель командира батальона 92-й отдельной штурмовой бригады украинской армии Олесь Маляревич признал, что киевские власти испытывают трудности в боях за Часов Яр. По его словам, армия России в районе города в шесть раз превосходит ВСУ по количеству артиллерии и в два раза — по количеству беспилотников.

Издание «Украинская правда» 13 апреля написало, что командование ВСУ начало проверки в отношении 67-й отдельной механизированной бригады после сдачи позиций у Часова Яра. По информации журналистов, командиры первыми отправляли в бой новобранцев, которые теряли позиции из-за отсутствия боевого опыта.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский 12 апреля рассказал о стратегическом значении взятия Часова Яра. По его словам, после освобождения города для армии России откроется дорога на Славянск.