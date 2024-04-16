Киев, 16 апреля, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Заместитель командира батальона 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич заявил, что Киев испытывает трудности в боях за Часов Яр.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Понимаем, что очень важно не допустить прорыва к Часову Яру, но вы видите, что происходит. Паритета точно нет, очень тяжело. Нам только остается меньшим количеством боеприпасов работать качественнее», — заявил он украинскому телеканалу Espreso.

Маляревич добавил, что российские войска в шесть раз превосходят ВСУ по количеству артиллерии и в два раза — по количеству дронов.

Как сообщало ИА Регнум, 13 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что российские военные активно наступают, что существенно обострило обстановку на фронте для украинских войск. Он отметил, что ВС России добиваются «тактического успеха» на ряде направлений. Главком также признал, что российская армия наращивает усилия, применяя новые подразделения на бронетехнике.

В начале апреля Сырский заявил о катастрофической ситуации для ВСУ на трёх участках фронта. В частности, он упомянул районы восточнее Часова Яра и Клещеевки, районы Бердичева, Орловки, Водяного, Первомайского и Новомихайловки. По его словам, российские военные стремятся выбить украинскую армию на краснолиманском и херсонском направлениях.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский 12 апреля рассказал о стратегическом значении взятия Часова Яра. Он пояснил, что переход Часова Яра под контроль российских войск откроет путь на Славянск. При этом советник главы ДНР добавил, что Славянск — это то, с чего начиналась Русская весна.

Российская армия фактически взяла под контроль все ведущие в Часов Яр дороги. После потери позиций в этом направлении украинское военное командование начало проверки в отношении 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ.