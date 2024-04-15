Москва, 15 апреля, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Дрон украинского производства «Баба-яга» нашли представители силовых ведомств в ходе обыска в одном из офисов на западе Москвы. Об этом 15 апреля рассказал представитель экстренных служб.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«При проведении обыска в офисе на Партизанской улице обнаружен беспилотник украинского производства «Баба-яга», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

По словам представителя экстренных служб, офис обыскали 14 апреля, сейчас владелец беспилотника даёт пояснения по поводу приобретения им украинского дрона.

Военные Вооружённых сил России называют «Бабой-ягой» одну из переделанных моделей сельскохозяйственных БПЛА, способных нести боеприпасы, чаще всего мины калибра 120 мм и авиационные боеприпасы, бомбы весом 25 и 50 килограммов. На этот беспилотник ВСУ также устанавливают ретрансляторы, помогающие управлять небольшими FPV-дронами и нарастить дальность их полёта.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля в Министерстве обороны России рассказали, что российский снайпер сбил из винтовки дрон ВСУ типа «Баба-яга», за что получил медаль «За отвагу». Таким образом военный сохранил жизни сослуживцам, добавили в оборонном ведомстве.

Гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин 1 апреля рассказал, что специалисты ЦБКР изучили захваченный российскими военными беспилотник ВСУ «Баба-яга». По его словам, это позволило установить координаты места сборки дрона, а также цепочку поставок комплектующих для него.