Париж, 12 апреля, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Западные страны уже ожидают поражения Украины в конфликте с Россией, пишет французское издание Le Figaro.

Офис президента Украины/ Global Look Press

Издание отметило, что огромные потери в ВСУ, обусловленные высокой прозрачностью фронта и точностью ударов России, делают любую атаку украинских военных «трудоёмкой и дорогостоящей с точки зрения человеческих жизней».

«На повестке дня вновь появляется гипотеза об украинском поражении — спустя два года после начала конфликта», — говорится в материале.

На Западе стали чаще предупреждать о скором поражении Киева без дополнительной помощи его союзников, а сами украинцы уже совсем не горят желанием сражаться в рядах своей армии, заключило издание.

Как передавало ИА Регнум, ранее аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS сообщил, что киевский режим ожидает скорый коллапс, даже принудительная мобилизация не поможет Украине избежать краха.

11 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ближайшие несколько месяцев будут самым тяжёлым испытанием для Вооружённых сил Украины.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector отметил, что режим главы киевского режима Владимира Зеленского падёт в ближайшие месяцы.