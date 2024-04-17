Москва, 17 апреля, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Клиенты Газпромбанка теперь смогут без комиссии открыть первую бизнес-карту на базе платежной системы «Мир». Условия — она должна быть выпущена к уже действующему расчетному счету. Акция распространяется как на новых, так и на действующих клиентов банка и продлится до конца сентября. Об этом говорится в сообщении банка.

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Клиентам с бизнес-картами также доступна программа лояльности «Газпромбанк — Travel Busines», созданная в коллаборации с сервисом организации поездок и командировок OneTwoTrip. По ней банк начислит 1% бонусных баллов за покупки по бизнес-картам, подключенным к программе. Бонусные баллы клиент сможет потратить в личном кабинете «OneTwoTrip для бизнеса» на покупку авиабилетов, бронирование отелей и другие сервисные услуги партнера.

«Наше кредо — следовать запросам клиентов и избавлять их от рутины. Для этого Газпромбанк постоянно расширяет форматы обслуживания и развивает технологии, помогая экономить ресурсы, наращивать бизнес», — прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Андрей Королёв. Он выразил убеждённость, что юрлица и ИП по достоинству оценят все преимущества акции и смогут посвятить больше времени любимому делу.

С бизнес-картой можно совершать покупки в торговых сетях и интернете, расплатиться с контрагентами, оплачивать различные хозяйственные расходы, снимать и вносить наличные через банкоматы.