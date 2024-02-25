Белград, 25 февраля, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Сербии направило Хорватии ноту протеста из-за обвинений главы МИД Хорватии Гордана Грлич-Радмана в адрес главы сербского государства Александра Вучича в якобы его пособничестве России. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщили на официальном сайте сербского внешнеполитического ведомства.

Накануне, 24 февраля хорватский министр в эфире телеканала «Дневник №1» назвал президента Сербии Александра Вучича сателлитом Москвы и призвал не допустить распространения влияния России в регионе.

«Министерство иностранных дел Республики Сербия направило ноту протеста посольству Республики Хорватия в Белграде в связи с неприемлемым заявлением министра иностранных дел… Гордана Грлич-Радмана», — говорится в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что подобные заявления, нарушающие политику стабильности в регионе, являются недопустимыми. Также сербский МИД призвал Хорватию не вмешиваться во внутренние дела Белграда и придерживаться политике добрососедских отношений.

Как передавало ИА Регнум, 14 февраля президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме президенту Сербии Александру Вучич поблагодарил сербскую сторону за сбалансированный внешнеполитический курс, проводимый Белградом в сложных международных обстоятельствах, и назвал Сербию значимым и надёжным партнёром России.