Лондон, 17 апреля, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Консульство Украины в Лондоне вводит ограничения по выдаче заграничных паспортов, сообщили 16 апреля в пресс-службе дипломатической миссии.

Украинский паспорт

Дипломаты задали отдельную электронную очередь для граждан, у которых истёк срок действия загранпаспортов или истечёт до конца июня 2024 года. Консульство перечислило четыре категории лиц, которым не предоставят новые документы.

Так, украинские граждане, уже имеющие действующий загранпаспорт, не смогут оформить себе второй. Это же касается лиц, потерявших загранпаспорт. Кроме того, дипмиссия попросила не записываться в форму тех украинских граждан, которые проживают в Шотландии и Северной Ирландии.

Консульство также не станет оформлять паспорта несовершеннолетним, которые не достигли возраста 16 лет.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря стало известно, что в Братиславе заметили большую очередь из украинских граждан, пожелавших оформить паспорт или водительское удостоверение в Словакии. Большинство из находящихся в очереди составляли мужчины.

15 апреля интернет-издание «Страна. ua» написало, что в Варшаве двое украинских граждан подрались в очереди за заграничными паспортами. Они торопились оформить документ до вступления в силу на Украине нового закона о мобилизации.