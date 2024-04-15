Варшава, 15 апреля, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Двое украинцев подрались в очереди за заграничными паспортами в Варшаве, где они спешат оформить документ до вступления в силу нового закона о мобилизации. Об этом 15 апреля сообщило издание «Страна. UA» со ссылкой на очевидца противостояния.

Вероятной причиной драки стала попытка кого-то из участников очереди пройти в обход. Очереди в паспортный сервис выстраиваются с ночи. По словам очевидца, на место быстро прибыла местная полиция.

«В час ночи уже было 150 человек записи. Представьте, когда открывается сервис и говорят: «Мы не берём живую очередь», а человек 300 стоит. Всё, людей не впустили, взяли только тех, кто по онлайн-записи», — процитировало издание слова свидетеля.

Как сообщало ИА Регнум, в Польше Пограничная охрана задержала в Гданьске 25-летнюю украинку, подделавшую около 2750 польских видов на жительство, водительских удостоверений, паспортов и других ведомственных документов на общую сумму $3,6 млн. После обыска в квартире обнаружили печати и оборудование для производства поддельных документов. Женщина продавала их прибывающим в Польшу беженцам. По местным законам, имя украинки станет известно только после вынесения приговора суда. Ей грозит пять лет тюрьмы.