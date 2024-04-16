Дубай, ОАЭ, 17 апреля, 2024, 02:10 — ИА Регнум. Российский чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев устроил заплыв по гигантской луже, образовавшейся в одном из районов Дубая в результате сильных ливней. Соответствующую запись спортсмен опубликовал в социальных сетях.

Дубай

Спортсмен приехал в крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов вместе со своей девушкой в качестве туриста на время отпуска.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3882355" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Россиянин устроил заплыв по затопленной улице Дубая

«Долгожданный отпуск. Вот так сегодня поплавал в Дубае», — написал спортсмен.

Российский пловец является пятикратным призёром чемпионатов мира. В 2020 году Мордовцев завоевал золото на чемпионате мира по зимнему плаванию в Бледе (Словения).

В ночь на 16 апреля на Дубай обрушились сильные ливни. Менее чем за сутки, по данным издания Associated Press, в городе выпало более 120 мм осадков. Национальный центр метеорологии объявил оранжевый уровень опасности по всей стране.

Как передавало ИА Регнум, во вторник Международный аэропорт Дубая объявил о прекращении приёма рейсов до улучшения погодных условий.Около 2,5 тыс. туристов из России не смогли вылететь из ОАЭ из-за переноса авиарейсов в связи со сложившейся погодной ситуацией.