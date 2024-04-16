Москва, 17 апреля, 2024, 01:28 — ИА Регнум. Приблизительно 2,5 тыс. российских туристов ожидают вылета из Объединённых Арабских Эмиратов после того, как их рейсы отложили в связи с ливнями в ОАЭ. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

RainerPrang В аэропорту

«Около 2,5 тыс. россиян сейчас ожидают вылета своих рейсов в ОАЭ», — отметила организация в своём Telegram-канале.

В АТОР уточнили, что в среднем из России в ОАЭ ежедневно вылетает в два раза больше граждан. Туристам, которые находятся в Дубае, посоветовали внимательно следить за расписанием рейсов и выезжать в аэропорт не менее чем за 4–5 ч до вылета.

Как сообщало ИА Регнум, проливные дожди начались в ОАЭ 15 апреля. Они вызвали затопление дорог. 16 апреля Международный аэропорт Дубая объявил о временном прекращении приёма рейсов до улучшения погодных условий.

Воздушная гавань отменила 45 прибывающих и убывающих рейсов. В связи с непогодой приостановила вылеты из Дубая авиакомпания FlyDubai.