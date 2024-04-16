Дубай, ОАЭ, 16 апреля, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Международный аэропорт Дубая объявил о прекращении приёма рейсов до улучшения погодных условий, сообщили 16 апреля на сайте воздушной гавани.

«В связи с продолжающимся исключительным погодным явлением, которое в настоящее время наблюдается в ОАЭ, Международный аэропорт Дубая (DXB) временно перенаправляет прибывающие рейсы», — заявили в воздушной гавани.

Вылеты продолжат выполняться.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3882310" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Международный аэропорт Дубая 16 апреля отменил в общей сложности 45 рейсов из-за обрушившихся на ОАЭ проливных дождей. Работу аэропорта временно приостановили на 25 минут.

Проливные дожди привели к затоплению дорог в ОАЭ. Ливни начались 15 апреля. Жителям рекомендовали оставаться в своих домах, а госслужащих попросили работать из дома, школы перевели на дистанционный формат обучения.

Как сообщало ИА Регнум, в январе из-за неблагоприятных погодных условий аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили не менее 20 авиарейсов. Перед этим Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за сильных морозов. Температура воздуха ночью в Московском регионе опустилась ниже отметки в минус 32 градуса.