Париж, 17 апреля, 2024, 00:41 — ИА Регнум. Франция приняла решение отозвать своего посла в Азербайджане из-за действий со стороны Баку, якобы наносящих ущерб двусторонним отношениям двух государств. Об этом 16 апреля сообщили в Министерстве иностранных дел Франции.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

«Франция приняла решение об отзыве для консультаций своего посла в Азербайджане… Президент республики (Эммануэль Макрон. — Прим. ред.) сегодня принял нашего посла по этому поводу», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте французского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что решение принято в связи с действиями со стороны Азербайджана, которые якобы наносят ущерб отношениям между странами. При этом не уточняется, о каких именно действиях Баку идёт речь.

В МИД Франции подчеркнули, что Париж предпринимает усилия, направленные на нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, в соответствии с международным правом и территориальной целостностью.

Как передавало ИА Регнум, ранее Министерство иностранных дел Азербайджана предостерегло Францию от вмешательства во внутренние дела страны. Также в ведомстве подчеркнули, что Париж не имеет права обвинять Баку в нарушениях прав человека, в то время как в самой Франции распространены взяточничество и коррупция, кроме того, имеет место исламофобия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Франция пытается представить себя в качестве миротворческой силы на Южном Кавказе, однако действия Парижане имеют к миротворчеству никакого отношения. Захарова напомнила, что миротворческую роль в контексте урегулирования ситуации в регионе взяла на себя именно Российская Федерация.