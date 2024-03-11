Москва, 11 марта, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Франция пытается представить себя в качестве миротворца в Закавказье, несмотря на то, что миротворческую функцию в Нагорном Карабахе взяла на себя именно Россия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Мы же понимаем, что это к миротворчеству не имеет никакого отношения. Всю миротворческую роль даже в контексте нагорно-карабахского урегулирования как посредник взяла на себя и выполнила именно наша страна», — сказала она в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1».

Официальный представитель МИД РФ считает, что усиление активности Франции в этом регионе компенсирует для Парижа провал французской политики в Африке.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля французский министр обороны Себастьян Лекорню отметил, что Франция готова поставить Армении ракеты противовоздушной обороны (ПВО) малой, средней и иной дальности, если они потребуются Еревану.

В конце февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил с официальным визитом Францию. По итогам встречи французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж поддерживает усилия по установлению справедливого и устойчивого мира в Закавказье.

В октябре 2022 года Пашинян на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Праге признал Нагорный Карабах азербайджанской территорией на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.