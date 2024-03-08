Баку, 8 марта, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Заявление министерства иностранных дел Франции о том, что в Азербайджане якобы ущемляются свобода мысли и печати и осуществляются необоснованные аресты, является вмешательством во внутренние дела страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Азербайджана 8 марта.

Arne Dedert/Global Look Press

«Такие необоснованные и предвзятые заявления мы расцениваем как вмешательство во внутренние дела Азербайджана, следственный процесс и независимость судебной власти», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Париж не имеет какого-либо права обвинять Баку в нарушениях прав человека, в то время как во Франции, по мнению МИД Азербайджана, не только широко распространены коррупция и взяточничество, но также имеет место исламофобия.

Также МИД Азербайджана потребовал от Франции не допускать случаев вмешательства во внутренние дела страны.

Как передавало ИА Регнум, в январе в парламенте Азербайджана предложили ввести санкции в отношении Франции за проводимую Парижем «антиазербайджанскую деятельность». Таким образом комитет по международным отношениям и межпарламентским связям ответил на решение сената Франции 17 января 2024 года ввести санкции против Азербайджана.