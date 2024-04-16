* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 16 апреля, 2024, 21:28 — ИА Регнум. Слухи о возможной гибели руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) или главкома ВСУ Александра Сырского при обстреле российскими войсками полигона ВСУ под Харьковом появились из-за гибели обычного украинского сержанта Павла Петриченко.

Global Look Press Главком ВСУ Александр Сырский, глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов)

«Судя по всему, оплакивают гибель сержанта 59-й отдельной мотопехотной бригады Павла Петриченко, который 15 апреля погиб, попав то ли под обстрел, то ли под пулю российского снайпера. Панихиду по этому неонацисту устроили его друзья», — говорится в статье издания aif.ru.

О возможной гибели высоких военачальников ИА Регнум сообщало ранее в тот же день. Согласно имевшейся на тот момент информации, изначально о гибели заявили украинские СМИ, но никаких официальных сообщений ни с российской, ни с украинской сторон не поступало.

По одной из украинских версий, Буданов мог посетить полигон с тайной инспекцией. Там находятся крупные склады ВСУ и база подготовки в том числе украинских диверсантов, которых обучают атаковать российское приграничье в Брянской области и которых курирует Буданов. Украинские СМИ также сообщали днём ранее, что Буданов прибыл с докладом к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что не вяжется с версией о его гибели, поэтому официальные киевские источники тему гибели Буданова не развивали.

Буданов

Руководитель ГУР наиболее известен своими одиозными неоднократными заявлениями о расправах над россиянами и признаниями в причастности киевского режима к терактам на территории России. Одним из самых громких его заявлений были слова о том, что Киев «убивал и будет убивать русских» в любой точке мира. Глава ГУР угрожал новыми терактами в Крыму и озвучивал планы по уничтожению на полуострове «всего российского», призывая перенести боевые действия на территорию РФ. В декабре 2023 года МВД объявило Буданова в розыск. Постановлением Басманного суда ему заочно избрали меру пресечения в виде ареста, его обвинили в 104 терактах и внесли в список террористов и экстремистов. Директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что Буданов, как и другие причастные к преступлениям против России, является законной целью российских Вооружённых сил.

Сырский

Ранее управлявшего сухопутными войсками Александра Сырского назначили новым главкомом ВСУ 8 февраля 2024 года. Однако рядовые украинские военные этому не порадовались: Сырского называли «мясником» и «генералом 200» за многочисленные потери в сражении под Артёмовском в ДНР в стремлении достичь номинальных успехов, не меняющих общей ситуации на фронте. Впоследствии Зеленский утверждал, что новый главком составит подробный и реалистичный план боевых действий на 2024 год.

При этом в России у Сырского отец и мать. Станислав Сырский заявлял, что не был впечатлён назначением сына. Брат Олег Сырский рассказывал, что много лет не общается с Александром. На публикации о русских корнях Сырского 11 февраля отреагировал Генштаб ВСУ, назвав это попыткой дискредитации нового главкома.

Петриченко

В итоге оказавшийся погибшим украинский неонацист сержант ВСУ Павел Петриченко имеет на Украине определённую известность. Он был идейным националистом и проукраинским активистом. В ходе спецоперации активно выступал против азартных игр на мобильных телефонах бойцов ВСУ и регулярно участвовал в телевизионных шоу. Несмотря на это, в большей степени украинские Telegram-каналы придали его гибели больше громкости, чем фактически произошло.