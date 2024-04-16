* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Харьков, Украина, 16 апреля, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Удар российских военных по полигону ВСУ под Харьковом мог привести к ликвидации руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) или главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом стало известно 16 апреля.

VITALII NOSACH/EPA/ТАСС Главком ВСУ Александр Сырский

«Информация неофициальная, но исходит от украинских каналов в том числе. ВС РФ нанесли мощный удар по полигону в районе Чугуева, Харьковской области. Там якобы находился глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Также под удар попали офицеры», — сообщил Telegram-канал «Военное дело».

Отмечается, что, по так же неофициально неподтверждённой информации, под удар мог попасть не Буданов, а Сырский.

«Все сообщения идут с упором на то, что убиты важные чины», — говорится в сообщении.

Никаких официальных сообщений ни с российской, ни с украинской сторон не поступало.

Как передавало ИА Регнум, Буданов неоднократно обещал расправы над россиянами и признавал причастность киевского режима к терактам на территории России. Одним из самых громких его заявлений были слова о том, что Киев «убивал и будет убивать русских» в любой точке мира. Глава ГУР угрожал новыми терактами в Крыму и озвучивал планы на уничтожение на полуострове «всего российского», призывая перенести боевые действия на территорию РФ. В декабре 2023 года МВД объявило Буданова в розыск. Постановлением Басманного суда ему заочно избрали меру пресечения в виде ареста, его обвинили в 104 терактах и внесли в список террористов и экстремистов.

Директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что Буданов, как и другие причастные к преступлениям против России, является законной целью российских Вооружённых сил.