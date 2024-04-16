Санкт-Петербург, 16 апреля, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Следовавший из Калининграда в Москву самолёт из-за неисправности сел в международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщили 16 апреля в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Ладислав Карпов/ТАСС

«16 апреля 2024 года поступило сообщение о том, что самолёт, следовавший маршрутом Калининград — Москва, запросил аварийную посадку в связи с технической неисправностью в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге», — сообщили в СК.

По факту аварийной посадки ведомство начало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

На борту самолёта находилось 188 пассажиров и восемь членов экипажа. Воздушное судно благополучно приземлилось, никто не пострадал.

Следователи начали осматривать самолёт. Ведомство организовало комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств, причин и условий ЧП.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля в московском международном аэропорту Шереметьево экстренно сел Airbus А320. В кабине пилота сработал датчик задымления. Приземление прошло штатно. В результате никто не пострадал.

В конце марта в аэропорту Казани экстренно сел самолёт рейса Уфа — Ярославль. Экипаж принял решение об экстренной посадке, обнаружив трещину на лобовом стекле. На борту находились 25 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал.