Москва, 16 апреля, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Днём в понедельник, 15 апреля, жительница Элисты, жена участника СВО Анастасия Зуева перестала выходить на связь с родственниками после того, как 13 апреля прилетела в гости к матери в Москву.

Дарья Антонова ИА Регнум

Политолог и публицист Сергей Карнаухов в Telegram-канале сообщил, что примерно в полдень 15 апреля ей через один из мессенджеров позвонил неизвестный человек. Зуева поговорила с ним, сказала близким, что у неё дела, — и уехала куда-то на такси.

Как стало известно, раньше ей приходили смс-сообщения, что с ней свяжутся сотрудники ФСБ. После разговора с незнакомцем женщина перестала выходить на связь.

Уже вечером с подменного телефона матери, дочери и мужу Зуевой позвонили и сказали, чтобы не делали «лишних движений», иначе женщина может не вернуться домой.

Сразу появилась версия, что это представители украинских спецслужб, используя психологические манипуляции, вынудили жену участника СВО отправиться брать кредит в банке, после чего — перевести деньги на Украину.

Вскоре комментаторы писали, что Зуеву видели в Зеленограде в Московской области. В Telegram-каналах призвали всех подключиться к поискам.

Позднее Карнаухов сообщил, что женщина «силами ЦИПСО была направлена ночевать в отель», а до этого некоторое время пробыла в ТРЦ «Лига» в Химках — там располагается один из филиалов крупного банка.

«Примечательно, что звонок на горячую линию банков, когда ты им сообщаешь, что твой родственник берёт под давлением ЦИПСО кредит, ничего не дает. Такие заявления не принимаются. Отвечают, что это дело заемщика», — отметил Карнаухов.

Уже утром 16 апреля стало известно, что пропавшую Зуеву «силами ЦИПСО перебрасывали из банка в банк». Полиция нашла женщину, когда она получала уже второй кредит — в другом банке. Оказалось, что за день до этого она уже взяла полтора миллиона рублей.

«Зомбирована. Утверждает, что по заданию спецслужб выполняла сверхсекретную миссию», — написал Карнаухов.

По его словам, огромную работу провели полицейские: «благодарим ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве мошенники убедили психиатра, практикующего гипноз, взять кредит на своё имя и перевести его на «безопасные счета». Преступники сообщили врачу, что деньги с его счетов уходят бывшему главе пресс-службы «Газпрома» Игорю Волобуеву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который воюет против России в рядах ВСУ, и, чтобы этого избежать, нужно взять кредит.