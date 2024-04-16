Курган, 16 апреля, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Проживающим до защитной дамбы жителям левобережья Кургана нужно немедленно эвакуироваться из-за роста уровня воды в реке Тобол. Об этом 16 апреля говорится в СМС-рассылке экстренных служб.

Евгений Кузьмин/РИА Новости

«Жители мкр, СНТ, ДНТ на левобережной стороне Кургана до защитной дамбы, немедленно эвакуируйтесь! Вода в Тоболе прибывает!» — призвали экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о начале частичного подтопления правобережной части Кургана. Он отметил, что затапливающая Черемухово вода — это только малая часть колоссального объёма паводковых вод, который двигается к городу.

Утром 16 апреля правительство Курганской области сообщило, что уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 111 см, составив 742 см. Власти напомнили о предупреждении об ухудшении погоды и призвали жителей попадающих в зону подтопления районов немедленно эвакуироваться.

Позднее в этот же день пресс-служба главка МЧС по Курганской области предупредила о продолжении подъёма уровня воды в реке Тобол у Кургана в ближайшие один-два дня. По данным ведомства, вода может за это время подняться на уровень от 25 см до 100 см.

Вечером 15 апреля глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курган из-за осложнившейся паводковой ситуации. Министр намерен проверить в городе исполнение распоряжений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и проконтролировать работу по оказанию помощи жителям и строительству защитных сооружений.