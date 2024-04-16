Новый, 783-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием об успехах расчётов РСЗО БМ-21 «Град» костромских десантников в Часовом Яре (ДНР). В одном из ангаров городской промышленной зоны российские бойцы обнаружили и уничтожили командный пункт врага и скопление живой силы, информирует 16 апреля Минобороны. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) в результате удара по заданным квадратам составили до взвода украинских военных.

Иван Шилов ИА Регнум Часов Яр, наступление ВС РФ

Тем временем штурмовики Южной группировки войск заняли опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении. Соответствующие видеокадры оборонное ведомство обнародовало 16 апреля.

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Улучшить положение подразделений группировки по переднему краю помогла воздушная разведка с беспилотника. Штурмовые подразделения скрытно приблизились к опорнику с нескольких направлений и стремительно атаковали.

На южнодонецком направлении в районах Урожайного, Приютного и Чаривного усиления передовых позиций ВСУ сорвали подразделения группировки войск «Восток». Только за сутки противник потерял там до 90 человек личного состава.

На купянском направлении вражеские опорные пункты и живую силу поразил экипаж вертолёта Ми-35М. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами, информирует 16 апреля российское оборонное ведомство.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.