Вашингтон, 16 апреля, 2024, 05:49 — ИА Регнум. Завод по производству артиллерийских боеприпасов загорелся в городе Скрантоне в американском штате Пенсильвания, сообщил 15 апреля портал Atlas News со ссылкой на компанию-владельца General Dynamics и очевидцев случившегося.

Pixabay.com Пожар

В результате пожара никто не пострадал. В социальных сетях стали появляться видео и фотографии завода, над которым виднелся чёрный дым.

В General Dynamics отметили, что пожар удалось потушить. Atlas News уточнил, что завод в Скрантоне является одним из семи предприятий, выпускающих боевое снаряжение для американских войск.

На фабрике производят крупнокалиберные металлические снаряды и миномётные боеприпасы, включая снаряды калибра 155 мм.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года в Швеции на заводе по производству боеприпасов прогремел взрыв. В результате происшествия пострадало несколько человек.

В ноябре на химическом заводе в Шеперде (штат Техас) произошёл пожар. Кроме того, ряд СМИ сообщили о взрывах, которые прогремели на объекте.