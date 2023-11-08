Техас, США, 8 ноября, 2023, 22:25 — ИА Регнум. На химическом заводе в Шеперде (штат Техас) вспыхнул пожар, началась эвакуация, сообщил 8 ноября на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) офис шерифа округа Сан-Хасинто.

Кадр из видео

Также в соцсети полиция техасского Ливингстона призвала местных жителей укрыться и выключить системы кондиционирования. Из-за происшествия перекрыты несколько дорог.

В ряде СМИ сообщается о произошедшем взрыве на заводе.

Как передавало ИА Регнум, в Германии 27 августа восемь пожарных пострадали от взрыва, прогремевшего на химическом заводе BYK-Chemie в Кемптене. Сообщалось, что в одном из контейнеров на заводе произошла химическая реакция, вызвавшая задымление. Когда на место прибыли спасатели и приступили к тушению, раздался взрыв.

В городе Норт-Платт в штате США Небраска 14 сентября взорвался вагон поезда с хлорной кислотой. Инцидент произошёл на железнодорожной станции, начался пожар. Проводилась экстренная эвакуация населения.