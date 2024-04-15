Киев, 15 апреля, 2024, 21:23 — ИА Регнум. В результате удара ВС России по расположению ВСУ в Славянске получили ранения участвующие в боях на стороне Украины французские наёмники. Как заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, их, вероятно, увезли в Павлоград на скорой помощи.

Иван Шилов ИА Регнум

«Прилёт был не в саму «располагу», которую сделали в музыкальной школе, а рядом с ней, от того много раненых. Скорее всего, французов увезли в Павлоград, чтобы местные их не видели, потому что когда грузили скорые на Павлоград, местные скорые ждали в стороне», — сообщил он «РИА Новости».

«Сладкая цель»

Неделей ранее в СМИ появились сообщения о переброске в Славянск подразделений французского Иностранного легиона, бойцы 3-го пехотного полка которого прибыли в расположение 54-й отдельной мехбригады ВСУ. Как отмечало издание «Военная хроника», предварительно было известно о группе из 100 человек, в которую вошли специалисты по артиллерийской разведке и военные инженеры, специализирующиеся на фортификации и строительстве укреплений.

При этом Лебедев также упоминал, что прибывшие французы особенно никак себя не проявляют. Он объяснил это тем, что французские военные понимают, что они — «сладкая цель».

В то же время, официального подтверждения присутствия французских военнослужащих на Украине не поступало ни из одного возможного источника.

Французская история

В конце марта в зоне СВО ликвидировали французского графа Адриена Бодона. Его уничтожили в Херсонской области, когда он совместно с опытным французским боевиком Геннадием Германовичем разворачивал беспилотник Shark, который используют среди прочего для корректировки ударов системы HIMARS. По машине французов ударил российский «Ланцет», оба получили смертельные ранения. Перед этим также был ликвидирован лидер французских неонацистов Сезар Ожаром,воевавший на стороне ВСУ. Его уничтожили на авдеевском направлении. Ожаром присоединился к ВСУ год назад, воевал в составе нацистского батальона. По неофициальной информации, Ожаром был связан с французскими спецслужбами.