Москва, 15 апреля, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд повторно утвердил приговор восьмерым дезертировавшим из зоны проведения специальной военной операции жителям Калининграда, мобилизованным в 2022 году. Об этом стало известно 15 апреля.

Станислав Красильников/РИА Новости

Изначально Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил сержанта, шестерых рядовых и одного ефрейтора к лишению свободы сроками от шести до семи лет колонии строгого режима, после чего их защита подала кассационную жалобу из-за того, что во время вынесения приговора на заседании не присутствовали двое из осуждённых, пожелавших этого, а также из-за того, что суд не счёл смягчающим обстоятельство явки дезертиров с повинной в отделение полиции. Помимо этого, для двоих фигурантов запросили более мягкое наказание, так как при оставлении части у них не было с собой оружия.

В отдел полиции в Подольске военнослужащие явились в конце декабря 2022 года и сдали четыре автомата и четыре пулемёта Калашникова. По их словам, после мобилизации их направили в полевой лагерь в ЛНР, где с ними не провели подобающей подготовки.

В итоге кассационный военный суд согласился по первому пункту жалобы. На повторном рассмотрении по видео-конференц-связи присутствовали все фигуранты, находящиеся в исправительной колонии №13 в Калининградской области, но суд повторно признал изначальный приговор законным. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного участника СВО, обвинённого в подделке документов, к тюремному сроку по статье о дезертирстве. Согласно материалам дела, в марте он уехал в отпуск на десять дней и не вернулся, а, когда военные полицейские пришли за ним домой, сын показал справку о смерти отца. При проверке документ оказался поддельным. Мужчину задержали. Суд вынес приговор в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.