Улан-Удэ, 25 ноября, 2023, 03:17 — ИА Регнум. В Бурятии мобилизованного участника спецоперации уличили в подделке документов и приговорили к тюремному сроку по статье о дезертирстве. Соответствующий приговор вынес Улан-Удэнский гарнизонный военный суд.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Установлено, что участник СВО в марте уехал в отпуск на десять дней, но обратно не вернулся. Когда военные полицейские пришли за ним домой, сын показал справку о смерти отца. При проверке документ оказался поддельным. Мужчину задержали.

Судья учёл признание вины, раскаяние, а также участие военнослужащего в боевых действиях. По решению суда мужчину признали виновным по статье о дезертирстве, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного мужчину к пяти годам исправительной колонии за самовольное оставление войсковой части.

Осуждённый был призван в период частичной мобилизации и в ноябре 2022 года без уважительных причин, самовольно покинул свою войсковую часть, убыв к месту жительства, где находился до середины января 2023 года.