Курган, 15 апреля, 2024, 13:08 — ИА Регнум. В сёлах Менщиково и Кропанка в Курганской области объявили незамедлительную эвакуацию из-за паводка. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кетовского муниципального округа в Telegram-канале.

РИА Новости/Владимир Астапкович

«Уважаемые жители села Менщиково и деревни Кропанка! Вода подходит к вашим домам. Эвакуируйтесь незамедлительно!» — проинформировала администрация.

Власти заявили, что жителям необходимо взять с собой детей, пожилых и маломобильных родственников, не оставлять домашних животных.

В администрации также рекомендовали взять с собой вещи, документы, лекарства и покинуть зону подтопления.

Как передавало ИА Регнум, ранее 15 апреля пресс-служба мэрии Кургана сообщила, что вода перешла через Мало-Чаусовский мост. В связи с этим в городской администрации призвали жителей садоводческого товарищества в микрорайоне Малое Чаусово эвакуироваться.

Ранее в этот же день правительство региона сообщило, что в Курганской области из-за паводков эвакуировали более 12,7 тыс. человек. Уточнялось, что 825 человек, включая 156 детей, сейчас находятся в пунктах временного размещения.

В Уральском гидрометцентре рассказали, что уровень воды в реке Тобол около Кургана будет повышаться в ближайшие дни. По информации синоптиков, с 15 по 18 апреля ожидается превышение уровнем воды отметки опасного явления и затопление прибрежных территорий в городе.