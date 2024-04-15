Москва, 15 апреля, 2024, 12:25 — ИА Регнум. В Москве с 18 апреля по 31 мая пройдут дни исторического и культурного наследия. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

По словам градоначальника, всего запланировано более 600 мероприятий.

«В программу включены около 300 памятников московской старины, с архитектурой которых можно ознакомиться на экскурсиях, лекциях, мастер-классах», — подчеркнул он.

Главная цель акции в этом году, по словам Собянина, показать современную жизнь московских памятников, в том числе сохранивших свои исторические функции. Отдельный цикл будет посвящён усадебному наследию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин назвал самые популярные среди жителей столицы онлайн-сервисы в сфере культуры. По словам мэра, современные технологии способствуют развитию московских учреждений.

Собянин отметил, что с помощью городских онлайн-сервисов жители покупают билеты в учреждения культуры через единую билетную систему. Также москвичи и гости столицы благодаря онлайн-сервисам арендуют помещения для собственных мероприятий, в том числе в музеях и театрах. В режиме онлайн можно получить и читательский билет в библиотеку, добавил Собянин. Кроме того, можно запланировать прогулку по городу и изучить его онлайн с помощью проекта «Узнай Москву».