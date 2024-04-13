Москва, 13 апреля, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Современные технологии способствуют развитию столичных учреждений, заявил 13 апреля в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По его словам, с помощью городских онлайн-сервисов жители покупают билеты в столичные учреждения культуры через единую билетную систему. Так, в разделе «Афиша» на mos.ru можно выбрать мероприятие, указать количество билетов и оплатить заказ.

Также москвичи и гости столицы благодаря онлайн-сервисам арендуют помещения для собственных мероприятий в музеях, библиотеках, театрах и других культурных организациях. Можно также получить единый читательский билет и забронировать книги в библиотеках онлайн, уточнил столичный градоначальник.

Кроме того, добавил он, можно запланировать прогулку по городу и изучить его онлайн с помощью проекта «Узнай Москву». На портале и в мобильном приложении есть более 260 прогулочных маршрутов, а также фотографии и описания свыше четырех тысяч зданий, памятников, музеев и других объектов.

Как передавало ИА Регнум, ранее Собянин информировал, что в Москве театры и концертные залы в минувшем году посетили свыше 7,2 млн человек. Это рекордный за последние четыре года показатель.

В 2023 году прошло более 23 тыс. спектаклей, включая порядка 270 премьерных. При этом отдельную роль сыграло повышение комфорта современных театральных пространств благодаря ремонту и реставрации, уточнял мэр Москвы.