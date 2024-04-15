Киев, 15 апреля, 2024, 11:45 — ИА Регнум. В зоне проведения спецоперации ликвидировали украинскую снайпершу Екатерину Шинкаренко. Об этом 15 апреля сообщил «24 канал».

Соцсети Екатерина Шинкаренко

Известно, что военнослужащая с позывным Виски служила в 53-й отдельной механизированной бригаде украинской армии. По данным канала, она погибла во время отступления украинских сил из населённых пунктов к западу от Авдеевки.

Её ликвидировали 22 февраля на участке Ласточкино — Северное.

Как сообщало ИА Регнум, в середине марта стало известно, что российские бойцы уничтожили в зоне проведения СВО украинского солдата Николая Томайчука с позывным Танцор, который мечтал станцевать с саблями на крыше Мавзолея возле Кремля. В зоне спецоперации он командовал небольшим подразделением.

Военный корреспондент Руслан Татаринов 7 марта сообщил о ликвидации в зоне СВО военного ВСУ Владимира Основенко, которого называли «суперснайпером». Он состоял в 241-й бригаде территориальной обороны.

Российские войска в мае 2023 года ликвидировали украинскую снайпершу Алису Полищук под Артёмовском. Девушка была печально известна тем, что выжигала узоры на погибших русских солдатах и издевалась над мирными гражданами. Она была ответственна за взрыв в Макеевке.