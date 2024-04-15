Москва, 15 апреля, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Валерий Жиляев, работавший в московских хоккейном и футбольном клубах «Спартак», скончался в возрасте 83 лет. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе команды.

ГРИГОРИЙ ФИЛИППОВ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС Валерий Жиляев

«Вечера вечером на 84-м году жизни скончался многолетний начальник нашей команды Валерий Владимирович Жиляев», ― говорится в сообщении на сайте футбольного клуба.

Причину смерти в клубе не уточнили. По информации бывшего администратора и члена комитета ветеранов футбольного клуба Александра Хаджи, Жиляев умер от старости, в последнее время он тяжело болел.

В клубе рассказали, что «Спартаку» Жиляев отдал полжизни. Сначала работал в хоккейной команде — в первый же год стал чемпионом СССР (1976).

Затем с 1989 по 1996 год он успешно трудился в футбольном клубе администратором, а с марта 1996 по 2012 год — в должности начальника команды, завоевав с красно-белыми десять золотых медалей чемпионов страны и выиграв четыре Кубка России.

При этом на посту начальника команды Жиляев сменил Николая Старостина.