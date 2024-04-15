Днепропетровск, Украина, 15 апреля, 2024, 03:46 — ИА Регнум. Несколько взрывов прогремело в Днепропетровске ночью 15 апреля. О прилётах сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Днепропетровск

«В Днепре слышны звуки взрывов», — написало без подробностей в Telegram-канале издание.

Власти информацию не комментировали.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 15 апреля сирены воздушной тревоги взвыли в пяти областях Украины практически одновременно.

В Харьковской и Днепропетровской областях воздушную тревогу объявили в 02:56 мск. Затем друг за другом предупредили население об опасности с воздуха в Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях.

Днём 14 апреля в Одессе прогремело несколько взрывов. Ранее в регионе объявлялась ракетная угроза. Сообщение появилось почти одновременно с данными о взрывах в Харькове.

Несколько объектов инфраструктуры оказались повреждены в результате ударов во временно подконтрольной ВСУ части Запорожской области, заявил назначенный киевским режимом глава так называемой областной военной администрации Иван Фёдоров.