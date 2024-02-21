Мюнхен, Германия, 21 февраля, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Бавария Мюнхен» расторгнет контракт с главным тренером Томасом Тухелем. Наставник покинет команду по окончании сезона. Об этом клуб объявил на официальном сайте.

ТАСС/IMAGO/Steinsiek. ch Томас Тухель

Руководство «Баварии» приняло такое решение после совместных переговоров со специалистом. Контракт Тухеля изначально был рассчитан до 30 июня 2025 года.

«В ходе хорошей, открытой дискуссии мы пришли к решению прекратить наши рабочие отношения по взаимному согласию летом. Наша цель — развивать новое футбольное направление с новым главным тренером в сезоне 2024/25», — уточнил генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен.

Тухель пообещал приложить все усилия, чтобы оставить новому наставнику команду на более высокой позиции.

Томас Тухель возглавил мюнхенскую «Баварию» в марте 2023 года. Он сменил на посту другого немецкого специалиста Юлиана Нагельсманна. Под руководством Тухеля «баварцы» стали чемпионами Германии в прошлом сезоне.

После 22 туров Бундеслиги «Бавария» на восемь очков отстала от лидера — «Байера» из Леверкузена. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда в гостях проиграла римскому «Лацио» со счётом 0:1

На старте сезона «Бавария» крупно уступила «РБ Лейпциг» в матче за Суперкубок Германии (0:3), а из Кубка страны вылетела во 2-м раунде, проиграв клубу третьего дивизиона «Саарбрюкен» (1:2).

Ранее в СМИ отмечали, что возможным приемником Тухеля может стать француз Зинедин Зидан. Он является главным кандидатом на пост главного тренера «Баварии».

Как сообщало ИА Регнум 11 февраля, мюнхенская «Бавария» уступила ФК «Байер-04» в матче 21-го тура чемпионата Германии сезона 2023/24. Встреча закончилась со счётом 3:0. Она прошла в Леверкузене на стадионе «БайАрена».